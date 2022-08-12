Минюст США запросил ордер ФБР на обыск в имении Трампа

Меррик Гарланд уточнил, что документы могут стать публичными.

Американское министерство по юстиции через судебную инстанцию запросил ордер, в рамках которого агенты ФБР (Федерального бюро расследований США) провели обыск в имении бывшего лидера страны Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал глава профильного ведомства Меррик Гарланд.

Я лично одобрил решение о запросе ордера на обыск… Министерство подало заявление, чтобы сделать документы публичными. Меррик Гарланд, глава Минюста США

Сын Трампа назвал обыски в доме отца скоординированной атакой.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of Justice