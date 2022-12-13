Адвокат: Трамп заявит в суде о невиновности, сообщил адвокат

Джо Такопина рассказал о работе юристов политика.

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен во вторник 4 апреля заявить в суде Нью-Йорка о своей невиновности. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился адвокат политика Джо Такопина. Специалист объяснил прессе, что на изучение и анализ материалов готовящихся обвинений против его клиента потребуется определенное время. После этого юристы определятся с тем, какие ходатайства они должны подать в инстанцию.

Единственное, что мы ответим сразу же – это заявим о его невиновности. Это – то, что мы заявим завтра и с чем выйдет оттуда. Очевидно, нам потребуется время на то, чтобы проанализировать обвинительное заключение. Джо Такопина, юрист

Напомним, что на прошлой неделе в городе Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений бывшему лидеру Белого дома Дональду Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным местного телеканала CNN, политику будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам дела, в том числе тем, которые касаются мошеннических действий в бизнесе.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости