Адвокат Соколова сравнил "демонизацию" историка с шекспировским "Отелло"

Адвокат историка Олега Соколова, окончательно обвиненного в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, заявил, что травля доцента и его "демонизация" напоминает сюжет шекспировской трагедии "Отелло, венецианский Мавр". Об этом Александр Почуев рассказал журналистам 23 марта.
Почуев отметил, что образ историка был заранее спланирован обществом и СМИ в самом негативном свете, как только стало известно о трагедии. Адвокат отметил, что ему не хватало времени и сил, "чтобы отвечать на всю травлю, которая была развязана в средствах массовой информации в отношении историка Соколова". Кроме того, Почуев назвал свою работу напряженной и подчеркнул, что не имел возможности ответить на многочисленные выпады в адрес доцента и самого адвоката.
Ввиду этого был сформирован общественный обвинительный вердикт задолго до приговора суда, которому еще предстоит свершиться.
– заявил Почуев.
Сам суд над Соколовым состоится в течение ближайших двух недель, в преступлении историк раскаялся и признал свою вину. Кроме того, стараясь защитить своего подопечного на площадке СМИ, 23 марта интервью с историком появится в программе Андрея Малахова "Прямой эфир", где защита выдвинет свою версию, основанную на добытых в ходе расследования материалах.
Ранее адвокат Соколова пояснил, почему в действиях историка не нашли особой жестокости.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )