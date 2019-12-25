Адвокат Соколова сравнил "демонизацию" историка с шекспировским "Отелло"

Защита историка заявила, что будет защищать подопечного от негативного образа, созданным СМИ и обществом.

Адвокат историка Олега Соколова, окончательно обвиненного в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, заявил, что травля доцента и его "демонизация" напоминает сюжет шекспировской трагедии "Отелло, венецианский Мавр". Об этом Александр Почуев рассказал журналистам 23 марта.

Почуев отметил, что образ историка был заранее спланирован обществом и СМИ в самом негативном свете, как только стало известно о трагедии. Адвокат отметил, что ему не хватало времени и сил, "чтобы отвечать на всю травлю, которая была развязана в средствах массовой информации в отношении историка Соколова". Кроме того, Почуев назвал свою работу напряженной и подчеркнул, что не имел возможности ответить на многочисленные выпады в адрес доцента и самого адвоката.

Ввиду этого был сформирован общественный обвинительный вердикт задолго до приговора суда, которому еще предстоит свершиться. – заявил Почуев.

Сам суд над Соколовым состоится в течение ближайших двух недель, в преступлении историк раскаялся и признал свою вину. Кроме того, стараясь защитить своего подопечного на площадке СМИ, 23 марта интервью с историком появится в программе Андрея Малахова "Прямой эфир", где защита выдвинет свою версию, основанную на добытых в ходе расследования материалах.

Ранее адвокат Соколова пояснил, почему в действиях историка не нашли особой жестокости.

Фото: Piter.TV