Следком попросил продлить арест историка Соколова до апреля

Сам Соколов в данный момент находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Следствие просит оставить под арестом историка Олега Соколова до апреля 2020 года. Он обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом сообщил адвокат историка Александр Почуев.

В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 9 апреля. Суд назначил его рассмотрение на 24 декабря,

Сам Соколов в данный момент находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Там он проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, по версии следствия, 7 ноября историк Олег Соколов в своём доме в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза. Через два дня он решил избавиться от тела, поэтому он расчленил его и частями выбрасывал в Мойку.

Ранее адвокат Соколова опроверг информацию об окончании основной экспертизы.

Фото:Piter.TV