Адвокат Олега Соколова настаивает на рассмотрении вещественных доказательств в открытом режиме

Такой же позиции придерживается и подсудимый. Он так эмоционально выражал свое мнение, что судья сделала ему предупреждение.

Сегодня, 29-го июня, в Петербурге прошло очередное заседание по делу историка Олега Соколова. Суд не смог решить, в каком формате рассматривать вещественные доказательства — в открытом или закрытом — и перенес судебное заседание. Подсудимый требовал рассмотреть доказательства публично, однако также требуется разрешение потерпевшей стороны.

Адвокат Олега Соколова Сергей Лукьянов подтвердил Piter.TV, что они выступали за то, чтобы вещдоки были рассмотрены в открытом формате, при этом о дальнейших действиях защитник пока не стал распространяться, заявив, что "будет действовать, исходя из обстоятельств, в рамках закона".

С самими вещественными доказательствами суд запретил мне знакомиться. С ноутбуками разрешил, но только смотреть, какие файлы там есть, но не открывать, то есть это не ознакомление. пояснил Лукьянов.

По поводу содержания вещдоков и того, как они могут сказаться на судьбе Олега Соколова, адвокат пока был не готов что-либо сказать.

Ранее Piter.TV выяснил позицию адвоката потерпевшей стороны. Александра Бакшеева отметила, что защита Соколова пытается перевести вину на убитую.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга