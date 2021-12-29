Адвокат Муниб: Хусейн знал, что его казнь предрешена

Мохаммад Муниб рассказал о поведении Саддама Хусена во время судебного процесса над ним.

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн знал, что его казнь предрешена. Такое заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал адвокат политика Мохаммад Муниб. По словам защитника, его клиент понимал, что судебный процесс по его делу завершится смертельным наказанием. Однако до конца своей жизни глава государства продолжал считать своим основным врагом Иран.

Он с самого начала знал, что развязка предрешена, что они хотят его голову и не хотят слышать никаких возражений. Он был мужчиной, в том плане, что мы ни разу не почувствовали, что он чего-то боится: ни в его взгляде, ни в словах, ни в манере его разговора, ни в вопросах, которые он задавал. Мохаммад Муниб, адвокат Хусейна

По мнению юриста, Хусейн говорил как выпускник юридического факультета, уточняя некоторые правовые моменты. По его мнению, суд не был легален и намеревался вскрыть подложный процесс.

Напомним, что Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 15 лет назад, в 2003 году. Это произошло после вторжения американских сил в Ирак. Военные вошли на территорию страны Ближнего Востока под предлогом поиска оружия массового поражения. Позже его наличие в государстве не подтвердилось.

Путин напомнил США о судьбе Югославии, Ирака и Сирии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости