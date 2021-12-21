Глава РФ считает, что США действуют как хотят, не ориентируясь на международные нормы права.

Российский президент Владимир Путин напомнил США о судьбе Югославии, Ирака и Сирии. Соответствующее обращение к американским партнерам глава государства сделал на расширнной коллегии в рамках заседания Министерства по обороне. По словам политика, Югославия была ликвидирована как страна без всяких на это прав. Относительно захода военнослужащих Вашингтона в Ирак и Сирию Путин заметил, что они "делают что хотят", якобы обеспечивая свои национальные интересы и безопасность.

…Делали наиболее жесткие вещи без всякой санкции СБ ООН. Югославию бомбили - под каким предлогом? Да, там внутренний конфликт, там своим проблемы, но кто дал право наносить удар по европейской столице? Никто. Просто так решили, а сателлиты бежали за ними и подтяфкивали. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера страны, американцы разрушили территорию Ирака, введя в страну свои войска. При этом он сформировали в регионе очаг международного терроризма. Путин уточнил, что потом выяснилось, что США "ошиблись" из-за недочетов в разведывательных данных. Глава РФ также напомнил коллегам в Минобороны о том, что Америка входила в Сирию также без разрешения со стороны Совета Безопасности ООН.

Россия надежно прикрыла свои границы в Арктике.

Фото и видео: kremlin.ru