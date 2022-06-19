Адвокат Кларсфельд призвал Украину отказаться от прославления Бандеры ради членства в ЕС

Француз призвал страну вернуться к своей истории.

Адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд призвал Украину отказаться от прославления Степана Бандеры ради членства в Евросоюзе. Соответствующее заявление юрист сделал в рамках выступления в эфире местного телеканала BFM TV. Гость программы рассчитывает на то, что Киев не будет прославлять тех, кто сотрудничал с нацистами во времена Второй мировой войны.

Нельзя возводить в Бабьем Яру памятник евреям, которых расстреляли не только нацисты, но и десятки тысяч украинцев, и в то же время прославлять тех, кто уничтожал евреев, это невозможно. Арно Кларсфельд, адвокат

При этом французский юрист поддержал инициативу по принятию Украины в "европейскую семью". По мнению эксперта, для того, чтобы процесс происходил на законных условиях, стране требуется вернуться к своей истории и отказаться от прославления коллаборационистов. Арно Кларсфельд напомнил о существовании Бабий Яра, на который ведет улица, названная в честь украинского националиста.

ЕК рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата в члены ЕС.

Фото и видео: BFM TV

