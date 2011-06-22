ЕК рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата в члены ЕС

Грузии такой статус предоставлен не будет.

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата в члены Евросоюза. Соответствующее заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Брюсселе на пресс-конференции перед журналистами. По мнению эксперта, республике предстоит еще многое сделать перед тем, как стать членом регионального альянса. При этом в ЕК отказали в данном статусе Грузии, но также одобрили заявку, отправленную Украиной.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии статус страны-кандидата… Молдавии предстоит еще многое сделать Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Ляйен добавила, что Грузии статус специалисты не рекомендуют предоставлять до выполнения властями страны ряда условий, но при этом Европейская комиссия продолжает поддерживать европейские устремления страны.

Макрон, Драги, Шольц и Йоханнис встретились с Зеленским в Киеве.

Фото и видео: European Commission