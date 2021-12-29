Адвокат 15-летнего "террориста из Мinесrаft" рассказал, почему приговор слишком жесток

Адвокат уточнил, что с текстом приговора ему не удалось ознакомиться подробно.

Адвокат Владимир Васин, защищающий школьника из Канска Никиту Уварова, которому дали пять лет колонии по делу о терроризме, заявил, что приговор для подзащитного слишком жестокий. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360".

Адвокат уточнил, что с текстом приговора ему не удалось ознакомиться подробно. Дело в том, что его еще не выдали. По словам правозащитника, приговор чрезмерно суровый и жестокий: за слова, за переписку, за отсутствие ущерба пять лет — это очень много.

Больше комментариев Васин не дал, объяснив, что дело очень сложное — "в нем больше 15 томов", и давать короткие комментарии по нему было бы неправильно.

Напомним, что приговор по делу Уварова внесли сегодня, 10 февраля. Один отправился в колонию на пять лет, а двое других получили условные сроки по другой статье.

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