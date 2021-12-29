Дальнего родственника экс-депутата Резника осудили по делу о наркотиках

Молодого человека отпустили из здания суда.

Дальнего родственника бывшего депутата ЗакСа Максима Резника признали виновным по делу о наркотиках. Об этом 10 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иван Дорофеев признал свою вину, но отметил, что только хранил запрещенные вещества и сбывать их не собирался. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 9 месяцев в колонии-поселении. Его освободили из-под стражи в зале суда. По всей видимости, это связано с тем, что Дорофеев находится под стражей с марта 2021 года.

Фигурантом дела также стал и Максим Резник. Он находится под домашним арестом. Он уверен, что дело носит политический характер.

Напомним, дальнего родственника депутата арестовали в рамках возбужденного уголовного дела. Следствие полагает, что не позднее 9 марта Иван Дорофеев незаконно купил не менее 100 граммов части высушенной конопли. В момент задержания Дорофеева в квартире находился Резник.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга