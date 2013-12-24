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Псевдотеррорист предупредил о "заминировании" двух торговых центров Петербурга
Сегодня, 11:46
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Псевдотеррорист предупредил о "заминировании" двух торговых центров Петербурга

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Полицейские проверили указанные адреса и ничего опасного не обнаружили.

В Петербурге стражи порядка разыскивают человека, который "пошутил" о минировании ТЦ в Петербурге. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что в пятницу, 27 августа, в дежурную часть обратились администраторы торговых центров "Пик" и "Сити Молл". Они заявили, что с неизвестных номеров позвонил аноним и  рассказал о заминировании туалетов в магазинах. В торговые комплексы срочно прибыли  сотрудники полиции. Они осмотрели территорию и ничего опасного не нашли. Эвакуацию правоохранители проводить не стали.

Теперь сотрудники МВД выясняют, кто звонил с ложными сообщениями в торговые центры. По предварительной версии, номер телефона принадлежал жительнице Москвы. К ней в гости пытались прийти столичные полицейские, но дверь никто не открыл.

Уточняются подробности случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у ТРК "Галерея" в Петербурге появился остановочный павильон.

Фото: ВКонтакте/  ТРК "Сити Молл"

Теги: заведомо ложное сообщение об акте терроризма, террорист, тк пик, трк сити молл
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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