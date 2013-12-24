Псевдотеррорист предупредил о "заминировании" двух торговых центров Петербурга

Полицейские проверили указанные адреса и ничего опасного не обнаружили.

В Петербурге стражи порядка разыскивают человека, который "пошутил" о минировании ТЦ в Петербурге. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что в пятницу, 27 августа, в дежурную часть обратились администраторы торговых центров "Пик" и "Сити Молл". Они заявили, что с неизвестных номеров позвонил аноним и рассказал о заминировании туалетов в магазинах. В торговые комплексы срочно прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели территорию и ничего опасного не нашли. Эвакуацию правоохранители проводить не стали.

Теперь сотрудники МВД выясняют, кто звонил с ложными сообщениями в торговые центры. По предварительной версии, номер телефона принадлежал жительнице Москвы. К ней в гости пытались прийти столичные полицейские, но дверь никто не открыл.

Уточняются подробности случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у ТРК "Галерея" в Петербурге появился остановочный павильон.

Фото: ВКонтакте/ ТРК "Сити Молл"