У ТРК "Галерея" в Петербурге появился остановочный павильон

Петербуржцы четыре года добивались установки павильона.

В Петербурге у торгово-развлекательного комплекса "Галерея" появилась остановка. Об этом 27 августа в социальных сетях активист движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров.

Петербуржцы четыре года добивались установки павильона, поскольку гостям и жителям города неудобно было ожидать транспорт у "Галереи". На остановке установлены камеры видеонаблюдения и кнопки вызовов экстренных служб.

Обещанного три года ждут! У "Галереи" теперь точно стало удобнее ожидать городской транспорт. Спасибо! Ярослав Костров

Данным вопросом с конца 2019 года занимался депутат муниципального образования "Смольнинское" Константин Хрщонович. Остановка должна была появиться в прошлом году, но реализации проекта помешала пандемия коронавируса.

Ранее мы писали, что из Юнтолово до метро запустят новый автобусный маршрут.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания