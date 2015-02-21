Из Юнтолово до метро запустят новый автобусный маршрут

Количество подвижных составов увеличивают перед началом учебного года.

В комитете по транспорту Петербурга рассказали о том, что с нового учебного года будет усилено движение на некоторых маршрутах.

С 31 августа из Юнтолово до станции метро "Беговая" запустят новый автобус №120. При этом маршрутки К-210 и К-232, автобус №112 также продолжит работать.

"Горэлектротранс" уже увеличил количество трамваев и троллейбусов. Дополнительный транспорт вышел с 23 августа на 5 трамвайных и 19 троллейбусных маршрутов.

Напомним, что в следующем году в Петербурге начнется транспортная реформа. Реформа пройдет в три этапа: первый – перевозчики выводят на маршруты 800 новых автобусов с сохранением трассы следования; второй и третий этапы – на новые маршруты и маршруты с изменением трасы выводятся еще 2 000 автобусов в течение двух месяцев. Смольный определил перевозчиков первых 10 лотов автобусных маршрутов в 2022 году.

Фото: Piter.TV