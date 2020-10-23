В Петербурге определили перевозчиков первых 10 лотов автобусных маршрутов в 2022 году

Самую большую часть рынка автобусных перевозок будет обслуживать петербургский перевозчик ООО "Вест-Сервис".

В пятницу, 6 августа, в Петербурге комиссия подвела итоги конкурсных торгов по десяти закупкам на регулярные перевозки пассажиров и багажа с 2022 по 2028 годы.

Большую часть рынка будет обслуживать ООО "Вест-Сервис", компания победила в пяти закупках. Руководство должно закупить 1 289 новых автобусов, чтобы начать обслуживать 167 маршрутов в южном, восточном районах и южном пригороде со следующего года.

Второй по величине перевозчик АО "Третий парк" выиграл три лота и будет обслуживать 112 маршрутов в Выборгском, Калининском, Приморском, Курортном районах и Кронштадте. Для этого он должен закупить 875 автобусов.

Компания ООО "Домтрансавто", новая для региона, выиграла в двух лотах и будет обслуживать 46 маршрутов с 510 новых автобусов в Кировском, Красносельском, Московском и Фрунзенском районах.

За каждый лот боролись несколько участников конкурса. Самая настоящая борьба произошла за лот №7, который включал маршруты Колпинского района: снижение составило 8% от начальной цены контракта, сумма экономии более 1,3 миллиарда рублей.

Контракты с победителями заключат после 16 августа. Новые автобусы вместо "коммерческих маршруток" выйдут в город в три этапа: с 1 апреля, с 1 июня и с 15 июля 2022 года.

Ранее мы писали, что транспортная реформа в Петербурге пройдет в три этапа.

Фото: Piter.tv