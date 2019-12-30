Американский адмирал призвал США брать пример с России в военной сфере

Также в США отметили важность изучения стратегии России в оборонной сфере.

В воскресенье, 26 января, стало известно, что Американский адмирал Джеймс Фогго призвал США брать пример с России в военной сфере. Передает информационный портал Business Insider.

Командующий ВМС США в Европе и Африке заявил, что Россия в последнее время удивляет своими успехами в развитии своего подводного флота.

"Думаю, что россияне продолжат вкладывать рубли в создание подводных лодок", —отметил Фогго

Джеймс Фогго уверен, что США просто необходимо взять пример с РФ. Предлагается разработать умные мины и противокорабельные крылатые ракеты, как у России.

Кроме того соответствующие американские структуры намерены изученить стратегии России в оборонной сфере.

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