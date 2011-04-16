Администрация США не поддержала санкции в отношении МУС

Мэттью Миллер оценил законопроект, рассматриваемый в Конгрессе США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не поддерживает введение санкционного давления в отношении Международного уголовного суда (МУС). Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранного чиновника попросили прокомментировать рассматриваемый в Конгрессе законопроект, предусматривающий возможность введения Вашингтоном ограничений в отношении МУС за проведение им разбирательств в отношении Вашингтона и их международных союзников, голосование по которому запланировано на 4 июня в Палате представителей.

Мы готовы работать с Конгрессом по теме того, каким может быть наш ответ. Мы не поддерживаем санкции. Но наша позиция сводится к тому, что администрация не поддерживает санкции и не считает их сейчас уместными. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

По мнению Миллера, обсуждение ведется между представителями администрации и законодателями, но сейчас власти страны не считают предложения политиков страны уместными.

Госдеп не стал раскрывать позицию США на предстоящем заседании МАГАТЭ по Ирану.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State