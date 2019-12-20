  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:16
44
lesjasap
Код вставки плеера

Администрация Дональда Трампа выступила против новых санкций для РФ

0 0

Чиновники объяснили сенаторам, почему это станет плохим решением.

Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций. В Госдепе пытаются помешать введению новых ограничений против РФ. Чиновники заявили, что подобная мера будет "адской". Об этом написали журналисты из  The Daily Beast.

Соответствующее обращение с просьбой изменить законопроект направлено в Сенат. В Вашингтоне напомнили, что санкции навредят союзникам США в Европе. Они ударят по трансатлантической поддержке уже имеющихся ограничений против Кремля. Вред будет нанесен экономике, сырьевому  и энергетическому рынку, финансовой сфере. Угроза распространится почти на весь перечень иностранной коммерческой деятельности с Россией.

Ранее Piter.tv писал о том, что Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну".

Теги: администрация, дональд трамп, санкции, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии