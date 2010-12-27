Об этом заявили авторы статьи в Bild.

Ангела Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну". Такого мнения придерживается немецкий таблоид Bild. Ранее канцлер Германии заявила, что Берлин выступает против экстерриториальных санкций США.

Дипломаты планируют "решительно обсуждать" вопрос с американцами. Эти слова Меркель журналисты сочли ясной позицией по "Северному потоку-2". В результате чего строительство газопровода уже нельзя сдержать. Власти ФРГ недовольны тем фактом, что запад продолжает заниматься подрывом проекта, который принесет пользу Европе. Российский трубопровод продолжает пользоваться поддержкой в европейской части материка.

Ранее Piter.tv писал о том, что в сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2.

Фото: Pixabay.com

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