Адам Драйвер снялся в скетче на тему "Звёздных войн"

До этого Кайло Рен пробовал в первый раз свои силы в пародии передачи "Босс под прикрытием".

В сети появился пародийный ролик с участием актера Адама Драйвера в образе своего персонажа Кайло Рена из серии фильмов "Звездные войны". Юмористическое видео было показано в эфире американской телепередачи Saturday Night Live, где Драйвер был приглашенной звездой.

Глава Первого Ордена проверял, как ведут себя его подчиненные в рабочее время. Кайло Рен это делал во второй раз – ранее он появлялся под прикрытием в образе инженера, а теперь как интерн. Попытка влиться в коллектив обернулась смертью и разрушениями.

Ранее мы сообщали о том, что Disney выпустили трейлер последнего сезона мультфильма "Звездные войны: Войны клонов".

Видео: YouTube / Saturday Night Live