Disney выпустили трейлер последнего сезона мультфильма "Звездные войны: Войны клонов"

Премьера проекта запланирована на 21 февраля 2020 года.

Кинокомпания Disney показала трейлер заключительного седьмого сезона мультсериала "Звездные войны: Войны клонов". Ролик был опубликован на ютуб-канале The Lore Master.

Сюжет сериала дополняет вселенную Звездных войн, описывая события, произошедшие между II и III эпизодами. Автором мультфильма выступил Дэйв Филони, принимавший участие в работе над большинством кинокартин саги. В последнем сезоне зрителям покажут примерно 12 серий.

Премьера проект запланирована на Disney+ 21 февраля 2020 года.

Ранее мы публиковали трейлер новой драмы от Netflix "Наездница", где главную роль сыграла двухкратная номинантка на премию "Золотой Глобус" Элисон Бри.

Видео: YouTube / Star Wars