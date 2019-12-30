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Disney выпустили трейлер последнего сезона мультфильма "Звездные войны: Войны клонов"

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Премьера проекта запланирована на 21 февраля 2020 года.

Кинокомпания Disney показала трейлер заключительного седьмого сезона мультсериала "Звездные войны: Войны клонов". Ролик был опубликован на ютуб-канале The Lore Master.

Сюжет сериала дополняет вселенную Звездных войн, описывая события, произошедшие между II и III эпизодами. Автором мультфильма выступил Дэйв Филони, принимавший участие в работе над большинством кинокартин саги. В последнем сезоне зрителям покажут примерно 12 серий.

Премьера проект запланирована на Disney+ 21 февраля 2020 года.
Ранее мы публиковали трейлер новой драмы от Netflix "Наездница",  где главную роль сыграла двухкратная номинантка на премию "Золотой Глобус" Элисон Бри. 

Видео: YouTube / Star Wars

Теги: disney, звездные войны, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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