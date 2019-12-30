Опубликован трейлер фильма "Наездница" от Netflix

Фильм выйдет на стриминговом сервисе 7 февраля 2020 года.

В сети опубликован трейлер драмы "Наездница", где главную роль сыграла двухкратная номинантка на премию "Золотой Глобус" Элисон Бри.

По сюжету фильма, главная героиня Сара увлекается рукоделием, лошадьми и сериалами о сверхъестественном. Она начинает налаживать социальную жизнь, но вдруг начинают происходить странные вещи — жуткие реалистичные сны, лунатизм и другие признаки того, что или Сара сошла с ума, или мир вокруг неё.

Картину снял молодой режиссер Джефф Бэйна, ранее работавший над фильмами "Малые часы" и "Джоши". Помимо Элисон Бри, в ленте сыграли Робин Танни, Джон Ортис, Мэттью Грей Гублер, Дебби Райан, Пол Райзер, Дилан Гелула, Молли Шеннон и другие. Фильм выйдет на стриминговом сервисе 7 февраля 2020 года.

Видео: Netflix