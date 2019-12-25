Абрамченко: роль Росприроднадзора нужно усилить на фоне аварий в 2020 году

Вице-премьер напомнила о техногенных катастрофах, ухудшивших экологию страны.

Виктория Абрамченко считает, что роль Росприроднадзора нужно усилить на фоне аварий в 2020 году, которые повлекли за собой серьезные экологические проблемы. Об этом вице-премьер России рассказала во время представления рабочему коллективу Минприроды нового главу Александра Козлова.

Еще одно направление, о котором следует говорить по линии природных ресурсов, - это усиление роли надзорных органов...Усилению роли Росприроднадзора и в части нормативного обеспечения, и в части организационного, технологического, материального необходимо уделить особое внимание Виктория Абрамченко, вице-премьер России

Чиновница напомнила, что в течение года в России произошло несколько техногенных аварий. В том числе речь идет о крупном разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.

Госдума утвердила кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды.

Фото: Piter.tv