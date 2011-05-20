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Аббас обвинил США в невозможности достичь решения палестинской проблемы

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Махмуд Аббас оценил политику, которую Вашингтон ведет на Ближнем Востоке.

Лидер Палестины Махмуд Аббас обвинил американскую администрацию в том, что их внешняя политика привела страны в регионе к невозможности достичь политического решения палестинской проблемы. Соответствующее заявление сделал политик, выступая перед коллегами на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС). Мероприятие состоялось на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде. 

Соединенные Штаты, полностью поддерживающие оккупационные силы, несут ответственность за неспособность достичь политического решения кризиса в Палестине.

Махмуд Аббас, лидер Палестины

Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинцев из Газы.

Фото и видео: YouTube / سياسة لس

Теги: ближний восток, махмуд аббас, палестина, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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