Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинцев из Газы

Президент Махмуд Аббас призвал создать государство, обещанное резолюцией ООН.

Президент Палестины Махмуд Аббас предостерег еврейское государство от насильственного перемещения палестинского народа из сектора Газа. Иностранец добавил, что палестинцы останутся на своей земле. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на международном саммите, организованно в Каире. Политик полагает, что мирное существование и безопасность для нации придет только при том условии, что в регионе Ближнего Востока сформируются две страны: Палестина и Израиль.

Предостерегаем от попыток перемещения нашего народа из Газы за ее пределы. Мы не уйдем, мы останемся на своей земле. Махмуд Аббас, президент Палестины

Напомним, что Саммит по палестинской проблеме стартовал субботу в египетской столице при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.

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