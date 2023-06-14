АТОР предупредил об ужесточении контроля за пребыванием россиян в странах ЕС

Запуск новой системы в ЕС произойдет 12 октября 2025 года.

Контроль за пребыванием в странах Евросоюза граждан ряда стран, в том числе россиян, ужесточится с введением новой биометрической системы въезда и выезда (Entry / Exit System, EES) на границе. Соответствующие сведения распространила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российские путешественники, как и граждане других неевропейских стран, ограничены пребыванием в Шенгенской зоне 90 днями в течение любых 180 дней. Соответственно, контроль за их пребыванием в странах Шенгенской зоны с внедрением EES ужесточится. Нарушения сроков пребывания будут фиксироваться автоматически, что может привести к запрету на повторный въезд. сообщение АТОР

В случае отказа во въезде одной из стран Шенгенской зоны EES также зафиксирует данные. Это может стать основанием для запрета посещения любой другой страны Евросоюза. На официальном сайте EES приводится информация о том, что для въезда в страны Шенгенской зоны будут одинаково действительны как биометрические, так и небиометрические паспорта.

Запуск новой системы произойдет 12 октября 2025 года. Ее внедрение будет поэтапными займет 180 дней. Оно завершится 9 апреля 2026 года. На первом этапе EES заработает как минимум на десять процентов от пограничных пунктов пропуска.Politico: саммит ЕС и КНР станет полным провалом.

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