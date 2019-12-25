АТОР: перераспределения турпотока из ближневосточных стран в Россию не ожидается

Российские курорты не примут путешественников, которые хотят отдыхать на море в зимние месяцы.

Туристические операторы в России не прогнозируют перераспределения турпотока из стран Ближнего Востока на отечественные курорты. Соответствующими прогнозами с население страны поделилась Ассоциация туроператоров России (АТОР). Вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин объяснил прессе, что когда обстановка в регионе стабилизируется, то путешественники вернутся на местные пляжи. Речь идет о том, что наша страна не может дать никаких предложений тем отдыхающим, которые хотят купаться на море уже в феврале. В результате люди просто "пересидят" кризисную ситуацию, после чего вернутся в Дубай, другие эмираты или Мальдивы.

А если нет, то, скорее, они силу своих зарубежных привычек и в силу того, что это обеспеченная публика, выберут либо дорогую Турцию, либо безвизовую Европу. источник "ТАСС"

Также, по прогнозам аналитика, часть туристического потока может забрать на себя Египет, а Таиланд может восстановиться для россиян в качестве летнего пляжного направления.

