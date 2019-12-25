АТОР: иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию в связи с ограничениями

Майя Ломидзе объяснила с какими трудностями сталкиваются зарубежные туристы.

В Ассоциации туроператоров России заявили о том, что иностранные туристы массово аннулируют туры в рФ в связи с ограничениями. Такое заявление журналистам сделала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Она добавила, что некоторые туристы отменяют заявки, другие - просят о переносе дат, так как не имеют сертификатов о прививках от коронавируса российскими препаратами. При этом многие популярные туристические объекты требуют предъявления сертификатов о вакцинации зарегистрированными в РФ препаратами. Ломидзе заметила, что на данный момент непонятно, какие ограничения будут внедрены для общепита после 7 ноября.

Невозможно гарантированно подтвердить, что при заезде в гостиницы не потребуют QR-коды. Неизвестно, какие достопримечательности смогут посетить иностранные туристы и какие документы им будут нужны. Майя Ломидзе, представитель АТОР

Напомним, что больше всего иностранных туристов едут в Россию из ОАЭ, Катара, Индии. Также встречаются туристические группы из ФРГ, Швейцарии, Словении. Большинство из въезжающих вакцинированы препаратами, зарегистрированными в Европе и США. Однако на территории РФ не действует QR-код, который получают пациенты после прививки зарубежными вакцинами. При этом в отелях единых требований по QR-кодам для посетителей нет.

В 2022 году стоимость проживания в отелях Турции может вырасти.

Фото: YouTube / Travelpayouts Russia

