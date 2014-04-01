Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA поблагодарило "Роскосмос" за возвращение на землю американского астронавта. Соответствующее заявление в рамках онлайн-конференции с журналистами сделала руководитель программы пилотируемых полетов Кэти Людерс. Она выступила на мероприятии, посвященному отправке нового экипажа корабля Crew Dragon на МКС. Чиновница заметила, что накануне произошло безопасное возвращение сотрудника с Международной космической станции. Речь идет о астронавте из США Марке Ванде Хае.
Мы безопасно вернули Марка Ванде Хая домой, за что спасибо нашим партнерам из Роскосмоса….Мы рады, что он вернулся в Хьюстон.
Кэти Людерс, представитель NASA
Напомним, что американский представитель Ванде Хай прилетел на МКС 9 апреля 2021 года на космическом корабле "Союз МС-18" вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым. А 30 марта 2022 года иностранец вместе с Дубровым и другим российским космонавтом Антоном Шкаплеровым эвакуированы из приземлившегося в казахстанской степи "Союз МС-19".
"Союз МС-19" с двумя космонавтами РФ и американским астронавтом отстыковался от МКС.
Фото: Pixabay.com
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