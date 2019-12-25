"Союз МС-19" с двумя космонавтами РФ и американским астронавтом отстыковался от МКС

Космический корабль сядет на Землю примерно в 14:28 около казахского города Жезказгана.

Российский космический корабль "Союз МС-19" с двумя космонавтами и американским астронавтом отстыковался от Международной космической станции. Прямая трансляция с места событий велась на сайте "Роскосмоса". Известно, что на борту находятся представители РФ Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также сотрудник NASA Марк Ванде Хай. Примерно в 13:34 по московскому времени двигательная установка корабля будет включена на торможение. Приземление аппарата на поверхность планеты ожидается в 147 километров юго-восточнее города Жезказгана, находчщегося в Казахстане. Спуск произойдет в 14:28 по времени Москвы.

Напомним, что Дубров и Ванде Хай прилетели на МКС 9 апреля 2021 года на российском корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким. На Землю на указанном корабле осенью прошлого года вместе с Новицким вернулись члены первого в истории киноэкипажа - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Китай успешно запустил три спутника "Тяньпин-2" для вычисления параметров орбиты.

Фото и видео: YouTube / Роскосмос