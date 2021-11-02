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AP: в Южном Судане двое россиян погибли при крушении Ан-26

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По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

Пять человек погибли в результате крушения самолета Ан-26 при взлете в Южном Судане, среди них двое россиян. Об этом агентству Associated Press рассказал директор аэропорта Джубы Кур Куол.

Директор аэропорта уточнил, что среди жертв двое россиян и трое граждан Южного Судана. Посольство России выясняет обстоятельно крушения грузового самолета. На данный момент нет официальных подтверждений гибели граждан России.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

На прошлой неделе в Индонезии разбился грузовой самолет.

Видео: Youtube/Samir Bol

Теги: крушение самолета, южный судан
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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