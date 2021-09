AP: бизнесмена в США признали виновным в убийстве 21-летней давности

Миллионер случайно признался в преступлении во время съемок документального сериала.

Associated Press заявил о том, что бизнесмена в США признали виновным в убийстве первой степени 21-летней давности. Под уголовное дело попал местный миллионер и магнат в сфере недвижимости Роберт Дарст. По версии правоохранителей, мужчина расправился со своей знакомой Сюзан Берман. Присяжные в Лос-Анджелесе три дня обсуждали виновность подсудимого. Дартс не присутствовал на оглашении их решения, так как он находится на самоизоляции.

В СМИ уточнили, что во время допроса предприниматель путался в показаниях и в конце сам признал, что "очень сложно поверить и принять" тот факт, что он направил записку с указанием местонахождения тела Берман, но при этом никак не связан с гибелью женщины. Дарста, которому 78-лет, ждет пожизненное заключение. Окончательное заседание намечено на 18 октября.

Напомним, что Роберт Дарст владеет офисными зданиями в центре Нью-Йорка. Его состояние оценивается в сто млн долларов. Журналисты заметили, что в 2015 году мужчина признался во время съемки документального сериала "Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста" (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) в том, что совершил несколько убийств.

Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех. Роберт Дарст (не сняв с себя микрофон)

В марте 2015 года Дарст был арестован в Новом Орлеане американского штата Луизиана. Бизнесмен подозревается в причастности к исчезновению своей первой супруги Кэтлин Дарст в 1982 году.

