AP: Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину

Украине пришлось отозвать свою подпись под документов Совета по права человека в Женеве.

Associated Press: Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину. Об этом журналисты сообщили со ссылкой на сотрудников дипломатического ведомства. По данным экспертов, Пекин мог заблокировать отправку более 500 тысяч доз препарата для профилактики коронавируса из-за того, что Киев поддержал документ о правах уйгуров на территории КНР.

Известно, что 22 июня Украина поставила подпись под документов, созданным Советом по правам человека в Женеве. Делегаты призывают Китай допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Это требование также поддержали свыше 40 государств.

После подписи Киева под документом дипломаты предупредили властей страны о том, что могут заблокировать поставки вакцины, если Украина не откажется от поддержки документа. В результате этого условия 24 июня Киев отозвал свою подпись.

Напомним, что на территорию Украины должна отправиться разработка китайской компании Sinovac Biotech. Страны договорились о покупке 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac.

Пентагон: КНР начинает склоняться к применению ядерного оружия в региональном конфликте.

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