AP: УЕФА переносит финал Лиги чемпионов из Петербурга

На внеочередном заседании исполкома УЕФА, которое состоится в пятницу, 25 февраля, планируется утвердить это решение.

В четверг, 24 февраля, стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет финальный матч Лиги чемпионов из Петербурга. Об этом сообщает международное новостное агентство Assosiated Press со ссылкой на собственные источники.

На внеочередном заседании исполкома УЕФА, которое состоится в пятницу, 25 февраля, планируется утвердить это решение. Новое место проведения финала Лиги чемпионов еще неизвестно.

Напомним, депутаты в Европарламенте призвали УЕФА разорвать контракты с "Газпромом". В письме подчеркнули, что "времена, когда "мы наблюдаем за ситуацией", прошли. УЕФА должен действовать сейчас". Добавим, что предложения направили главе союза Александру Чеферину.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Великобритании призвала клубы АПЛ бойкотировать финал Лиги чемпионов в Петербурге.

Фото: Piter.tv