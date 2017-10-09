Депутаты в Европарламенте призвали УЕФА разорвать контракты с "Газпромом"

В письме подчеркнули, что "времена, когда "мы наблюдаем за ситуацией", прошли. УЕФА должен действовать сейчас".

В среду, 23 февраля, в Европарламенте призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга. Также они предлагают прекратить спонсорское сотрудничество с "Газпромом". Это связано с ситуацией вокруг Украины, передает Sportschau.

В письме подчеркнули, что "времена, когда "мы наблюдаем за ситуацией", прошли. УЕФА должен действовать сейчас". Добавим, что предложения направили главе союза Александру Чеферину. В УЕФА пока не ответили.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Великобритании призвала клубы АПЛ бойкотировать финал Лиги чемпионов в Петербурге.

Фото: Piter.tv