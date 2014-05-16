AMC представил тизер четвёртого и финального сезона сериала "Сквозь снег"

Премьера шоу намечена на 21 июля.

Американский телевизионный канал AMC опубликовал в социальных сеях короткий тизер-трейлер четвёртого и заключительного сезона для сериала "Сквозь снег" (Snowpiercer). Проект вернется на мировые экраны 21 июля. Напомним, что шоу было закрыто каналом TNT в начале 2023 года, несмотря на то, что следующий сезон был полностью готов к показу для аудитории. В дальнейшем права на него были приобретены компанией AMC весной 2024 года.

"Сквозь снег" основан на одноимённом фильме Пон Джун-хо и французском графическом романе Le Transperceneige за авторством Жака Лоба, Бенжамина Леграна и Жан-Марка Рошетта. Действие сериала разворачивается спустя семь лет после того, как мир стал снежной пустыней. В результате катаклизма выжившим людям приходится постоянно передвигаться в движущемся железнодорожном составе, который состоит из 1001 вагона. Эти секции разделяются между социальными классами. В актерском составе шоу заявлены Давид Диггс ("Чудо"), Дженнифер Коннелли ("Реквием по мечте") и Шон Бин ("Игра престолов") и другие.

Netflix показал трейлер второй половины 3-го сезона "Бриджертонов".

Фото и видео: YouTube / amc+