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AFP: Макрон намерен посетить Россию 7 февраля
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AFP: Макрон намерен посетить Россию 7 февраля

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После этого глава Франции отправится на Украину.

Agence France-Presse заявило о том, что французский президент Эмманюэль Макрон намерен посетить Россию 7 февраля. Об этом журналисты написали со ссылкой на заявление от Елисейского дворца. По данным СМИ, днем позже, 8 февраля, глава государства отправится в Киев.

Макрон направится в Россию в понедельник, на Украину - во вторник.

заявление издания 

Напомним, что 3 февраля по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор между президентами Путиным и Макроном. Стороны поднимали вопросы, касающиеся напряженности по Украине, а также гарантиям безопасности с США и НАТО. Лидеры РФ и Франции договорились о дальнейших контактах. Ранее политики беседовали друг с другом 28 и 31 января.

Эксперты прокомментировали разговор Путина с Макроном.

Фото: YouTube / FRANCE 24

Теги: agence france-presse, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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