9 пакетов мер поддержки для бизнеса и населения разработали в Петербурге

Они включают 97 мероприятий, 64 из которых уже выполнили.

В Петербурге для бизнеса и населения разработали девять пакетов мер поддержки. Они включают 97 мероприятий, 64 из которых уже выполнили, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, принятые меры снижают налоговую нагрузку, способствуют реализации проектов по разработке новой высокотехнологичной продукции и импортозамещению, а также созданию дополнительных рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

По словам Беглова, с апреля по июль на учёте в Службе занятости стоят от 17 до 18 тысяч человек, для тысячи безработных организованы общественные работы. На временное трудоустройство предусмотрено 682,5 млн рублей.

Напомним, что для крупного бизнеса в Петербурге продлили отсрочку по уплате региональных налогов. Аналогичные меры уже были приняты в отношении малого и среднего предпринимательства. Если до этого рассчитаться требовалось в сроки до 30 июня, сейчас их продлили до конца сентября.

Ранее мы сообщили о том, что объём инвестиций в петербургскую недвижимость упал в 2,5 раза за 6 месяцев 2022 года.

Фото: Piter.tv

