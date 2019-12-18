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Объём инвестиций в петербургскую недвижимость упал в 2,5 раза за 6 месяцев 2022 года
Сегодня, 10:55
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Объём инвестиций в петербургскую недвижимость упал в 2,5 раза за 6 месяцев 2022 года

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Показатель снизился до $570 млн.

Суммарный объем инвестиций в петербургскую недвижимость за I полугодие 2022-ого упал в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург" со ссылкой на данные консалтинговой компании Nikoilers.

Таким образом, на данный момент показатель составил $570 млн рублей. Такое снижение  произошло на фоне общего угасания активности застройщиков, которые все реже приобретают участки под строительство. За 6 месяцев в этот сегмент рынка в Северной столице инвертировали $236 млн против $1,1 млрд за аналогичный период 2021-ого.

Ранее мы сообщили о том, что элитная недвижимость в Петербурге подорожала на четверть за несколько лет.

Фото: Pexels 

Теги: бизнес, инвестиции, недвижимость, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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