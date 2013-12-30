Элитная недвижимость в Петербурге подорожала на четверть за несколько лет

На данный момент стоимость таких объектов в среднем оценивается в 39 млн рублей.

Ценники на элитную недвижимость в Северной столице взлетели на 26 %. Средняя стоимость подобных объектов выросла с 31 млн до 39 миллиона рублей за несколько лет. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на компанию Knight Frank St. Petersburg.

В то же время аналитики отмечают, что интерес к петербургскому сегменту элитного жилья начал расти сразу после конфискации недвижимости состоятельных россиян за границей. Аналогичная ситуация актуальна и для стоицы

Часть инвесторов, которые ранее предпочитали вкладывать средства в приобретение недвижимости за рубежом, сейчас переключилась на внутренний рынок. подчеркнули в Knight Frank St. Petersburg

Ранее мы сообщили о том, что к концу 2022 года в два раза может вырасти площадь пустующих офисов в Петербурге.

Фото: Piter.TV