Элитная недвижимость в Петербурге подорожала на четверть за несколько лет

Ценники на элитную недвижимость в Северной столице взлетели на 26 %. Средняя стоимость подобных объектов выросла с 31 млн до 39 миллиона рублей за несколько лет. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на компанию Knight Frank St. Petersburg.
В то же время аналитики отмечают, что интерес к петербургскому сегменту элитного жилья начал расти сразу после конфискации недвижимости состоятельных россиян за границей. Аналогичная ситуация актуальна и для стоицы
Часть инвесторов, которые ранее предпочитали вкладывать средства в приобретение недвижимости за рубежом, сейчас переключилась на внутренний рынок.
подчеркнули в Knight Frank St. Petersburg
Ранее мы сообщили о том, что к концу 2022 года в два раза может вырасти площадь пустующих офисов в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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