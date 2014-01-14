  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Михаил Пиотровский награждён медалью "Генерал армии Яковлев"
Сегодня, 16:31
147
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Михаил Пиотровский награждён медалью "Генерал армии Яковлев"

0 0

Получая награду, Пиотровский выразил благодарность и признал это событие большой честью и важным сигналом успешного сотрудничества.

Руководителю Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому вручена награда Росгвардии — медаль имени генерала армии Яковлева. Эта новость появилась 11 июля в Telegram-канале подразделения "Росгвардия. Северо-Западный округ", пишет spb.aif.ru.

Церемония награждения проходила под руководством командира округа Сергея Буракова, действующего по поручению начальника ведомства Виктора Золотова.

Получая награду, Пиотровский выразил благодарность и признал это событие большой честью и важным сигналом успешного сотрудничества. 

Сергей Бураков в ответ поздравил Пиотровского и подчеркнул активное, конструктивное сотрудничество обеих сторон. Медаль "Генерал армии Яковлев" присваивается гражданам, проявившим активную поддержку деятельности Росгвардии.

Весной текущего года, в марте, военнослужащие Росгвардии предотвратили инцидент в Эрмитаже, когда посетитель пытался устроить фотосессию, сидя в историческом кресле магистров Мальтийского ордена. Впоследствии экспертами музея были выявлены мелкие повреждения предмета коллекции.

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Теги: михаил пиотровский, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии