Для крупного бизнеса в Петербурге продлили отсрочку по уплате региональных налогов

Системообразующим предприятиям и другим представителям петербургского крупного бизнеса продлили отсрочку по уплате авансов на ряд региональных налогов за II квартал-2022. Соответствующее постановление городского правительства подписано губернатором, сообщила пресс-служба Смольного.

Отмечается, что аналогичные меры уже были приняты в отношении малого и среднего предпринимательства. Если до этого рассчитаться требовалось в сроки до 30 июня, сейчас их продлили до конца сентября.

Добавим, что власти выделили примерно 5,9 млрд рублей на оказание поддержки крупного бизнеса.

Ранее мы сообщили о том, что объём инвестиций в петербургскую недвижимость упал в 2,5 раза за 6 месяцев 2022 года.

Фото: Piter.TV