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Для крупного бизнеса в Петербурге продлили отсрочку по уплате региональных налогов
Сегодня, 12:10
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Для крупного бизнеса в Петербурге продлили отсрочку по уплате региональных налогов

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Системообразующим предприятиям и другим представителям петербургского крупного бизнеса продлили отсрочку по уплате авансов на ряд региональных налогов за II квартал-2022. Соответствующее постановление городского правительства подписано губернатором, сообщила пресс-служба Смольного.

Отмечается, что аналогичные меры уже были приняты в отношении малого и среднего предпринимательства. Если до этого рассчитаться требовалось в сроки до 30 июня, сейчас их продлили до конца сентября. 

Добавим, что власти выделили примерно 5,9 млрд рублей на оказание поддержки крупного бизнеса. 

Ранее мы сообщили о том, что объём инвестиций в петербургскую недвижимость упал в 2,5 раза за 6 месяцев 2022 года.

Фото: Piter.TV

Теги: бизнес, налоги, правительство петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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