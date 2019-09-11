Диетологи назвали продукты, избавляющие печень от токсинов

Одним из лучших помощников печени является чистая питьевая вода.

Эксперты в области питания назвали продукты, которые ускоряют процессы очищения печени от токсинов. Об этом сообщил "МедикФорум".

Одним из лучших помощников печени является чистая питьевая вода. Ее рекомендуется пить с утра натощак и перед сном. Питье теплой воды с лимоном – отличный способ "почистить" печень. Есть данные о том, что в ответ на воду с лимоном печень вырабатывает больше ферментов.

Полезен и чеснок, в котором содержатся соединения серы, помогающие активировать ферменты в печени и повысить фильтрующие способности. Также в чесноке есть селен и аллицин, которые помогают защитить печень от повреждений. Стимулировать регенерацию клеток поможет куркума.

В яблоках содержатся мощные флавоноиды, которые способны бороться с воспалительными заболеваниями. Свёкла, которая является не таким уж дорогим продуктов, отлично защищает желчные протоки в печени от токсичного повреждения. Также пользу приносит авокадо, который может защитить от токсичного вещества галактозамина. И мало кто знает, но кинза может выводить из организма тяжелые металлы, которые и губят состояние печени.

Ранее диетологи назвали 27 продуктов, помогающих избавляться от жира на животе.

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