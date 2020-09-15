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6 процентов американцев верят, что смогут одолеть гризли голыми руками
Сегодня, 12:24
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vestnick

6 процентов американцев верят, что смогут одолеть гризли голыми руками

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6 процентам американцев для победы над медведем не нужно никакое оружие.

Международное агентство YouGov, занимающееся изучением общественного мнения и исследованиями рынка, опубликовало результаты опроса, посвященного представлениям людей об их боевых навыках и возможностях в сравнении с животными. По условиям задачи, нужно было оценить свою способность победить в схватке с различными представителями животного мира без использования какого бы то ни было оружия. 

Как выяснилось, большинство опрошенных не слишком уверены в своих силах. Если 72% американцев не сомневаются, что смогут победить крысу, то средних размеров собака внушает опасения уже 51% обывателей. Тем не менее, 23% твердо убеждены в своей победе над крупными собаками. О победе над волком, правда, заявили лишь 12%. 

Наиболее трудными противниками для людей животными оказались слон, лев и гризли: справиться с ними голыми руками смогут лишь 8 и 6 процентов американцев, соответственно. Организаторы опроса уточняют, что существенное расхождение в ответах мужчин и женщин возникло только когда речь зашла о волках и кенгуру.  

В марте медведь вырвался из клетки на улицы Нижневартовска. На его поимку отправились пять экипажей полиции и сотрудники Госохотоинспекции. 

Скриншот опроса: YouGov 

Фото: Pixabay

Теги: американцы, гризли, соцопрос
Категории: Общество, Мировые новости, Лента новостей,

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