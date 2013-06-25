Зверь ранен после того, как его сбил автобус.

Видео из Нижневартовска: по городу мечется дикий медведь. Местные журналисты уточнили, что на самом деле животное оказалось прирученным. Владелец зверя держал его в клетке на территории гостиницы "Европа". В течение часа испуганное животное бегало по территории города, пока его не сбил автобус.

После ДТП раненый медведь находился за трубами в одной из районов города. Он никого к себе не подпускал. Хозяин зверя дал специалистам разрешение на отстрел. Сейчас медведь пойман и временно заперт на предприятии "НижневартовскРемсервис". К месту стянула полиция и экстренные ведомства.

На место происшествия выехали пять экипажей полиции и сотрудники охотинспекции. Сейчас медведя заперли на территории Нижневартовскремсервис, территорию оцепили. Предположительно, животное кто-то держал в гараже. заявление siapress.ruв от пресс-службы администрации города

Специалисты добавили, что от лап животного никто не пострадал. Однако зверь вышел к остановке общественного транспорта, на которой находились люди и бродячие собаки. Это испугало жителей. Также один мужчина, совершавший пробежку, заявил о том, что зверь попытался на него напасть утром.

В центре "Велес" проснувшиеся медведи полакомились угощениями.

Фото и видео: Telegram/ LIFE SHOT