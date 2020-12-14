В центре "Велес" проснувшиеся медведи полакомились угощениями

Трапеза животных попала на видео.

В Центре реабилитации диких животных "Велес" показали, как проснувшиеся медведи Хвостик и Носик полакомились угощениями. Видео опубликовано на странице центра в соцсети "ВКонтакте". Животные с удовольствием участвуют в совместной трапезе.

Носик и Хвостик. Вернее, уже Носище и Хвостище. Просыпашки. Скоро весна подписано видео

Порталу "Петербургский дневник" в центре рассказали, как ухаживают за медведями. Для того, чтобы "уложить" их спать, надо дать зверям набрать лишний вес, потом уменьшать пайку. Когда медведь станет совсем сонным, нужно вовремя ее убрать.

В настоящее время медведи Носик и Хвостик играют с автомобильными покрышками, шины для грузовика успешно разрывают пополам.

Видео: vk.com/veles_spb