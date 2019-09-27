45 петербуржцев отметили 100-летний юбилей в 2020 году

В январе этого года в Петербурге было 299 человека, которым исполнилось сто лет.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что число долгожителей в Петербурге увеличилось на 45 человек за девять месяцев, сообщил канал 78.ru со ссылкой на заместителя председателя городского Комитета по социальной политике Галину Колосову.

Эксперт уточнила, что в городе уважительно относятся к пожилым людям. Показатели росла численности долгожителей высокие. Так, с января число петербуржцев, которым исполнилось 100 лет, выросло с 299 до 344. В Петербурге проживают более 1,2 миллиона людей старше 60 лет, более 1,5 миллиона получают пенсии, в том числе 1,3 миллиона – пенсии по старости.

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