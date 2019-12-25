Долгожителям Ленобласти вручат денежные выплаты к юбилею

Размер выплаты зависит от конкретного возрастного рубежа.

Жители Ленинградской области, отметившие юбилеи в 90, 95 и 100 лет, имеют возможность получить единовременную финансовую поддержку. Это подтвердили в пресс-службе областного комитета социальной защиты.

Размер выплаты зависит от конкретного возрастного рубежа. Для тех, кому исполнилось 90 лет, предусмотрена выплата в размере 15 тысяч рублей, для 95-летних — 20 тысяч рублей. Долгожителей, перешагнувших столетний порог, ждет ежегодная поддержка в сумме 25 тысяч рублей.

Чтобы воспользоваться правом на получение выплаты, необходимо обратиться в филиал ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" по месту проживания, посетить многофункциональный центр Ленинградской области либо направить документы почтовым отправлением. В последнем случае важно учесть необходимость нотариального заверения заявления и копий приложенных бумаг.

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Фото: Piter.TV