Ленобласть вошла в тройку регионов с самым дорогим жильём

Данные представлены в проекте приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Ленинградская область заняла второе место в списке субъектов России с наибольшим подорожанием жилой недвижимости. Данные за апрель–июнь 2025 года представлены в проекте приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ, опубликованном на портале "Гарант.ру".

Согласно документу, средняя стоимость квадратного метра жилья в Ленобласти во II квартале 2025 года составила 143,1 тысячи рублей, что на 14,9 тысячи рублей больше, чем в предыдущем квартале. По темпам роста цен регион уступил только Еврейской автономной области, где средняя рыночная стоимость "квадрата" достигла 123,5 тысячи рублей (+20,2 тысячи рублей). Третье место занял Чукотский автономный округ с показателем 246,2 тысячи рублей (+12,4 тысячи рублей).

Рост цен на жильё в Ленинградской области связан с повышенным спросом на недвижимость, развитием инфраструктуры и близостью к Санкт-Петербургу. Эксперты отмечают, что такие тенденции характерны для регионов с активным строительством и притоком населения.

Ранее Piter.TV сообщал, что средняя цена на первичном рынке петербургской недвижимости возросла 11,3%.

Фото: Piter.TV