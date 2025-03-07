Средняя цена на первичном рынке петербургской недвижимости возросла 11,3%

Первичное жилье бизнес-класса подорожало почти на 11% и составило 364,7 тысячи рублей за "квадрат".

По итогам февраля 2025 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга составила 270,1 тысячи рублей, что на 11,3% больше, чем годом ранее. На вторичном рынке цена за "квадрат" поднялась на 4,5%, достигнув 211 тысяч рублей. Такие данные приводятся в исследовании профессионального сообщества "Зона риелторов", пишет "Петербургский дневник".

Анализируя стоимость жилья по различным сегментам, стоит отметить, что новостройки классов стандарт и комфорт к концу февраля предлагались по цене 237,7 тысячи рублей за квадратный метр, что на 8,7% дороже, чем в прошлом году. Первичное жилье бизнес-класса подорожало почти на 11% и составило 364,7 тысячи рублей за "квадрат".

Консалтинговый центр "Петербургская Недвижимость", исследующий рынок первичной недвижимости Санкт-Петербурга и прилегающих районов, подтверждает аналогичные тенденции. По их данным, "квадрат" в новостройках массового сегмента стоил около 250 тысяч рублей, что на 6% больше прошлогодних значений. В бизнес-классе цена за квадратный метр выросла на 14%, достигнув 413 тысяч рублей, а в элитных новостройках – на 18,7%, составив 637 тысяч рублей.

Эксперты указывают на стабильность ситуации на рынке недвижимости, несмотря на его сложность. Генеральный директор агентства недвижимости "ПРАЙД ГРУПП" Алексей Бондарев отмечает, что высокие процентные ставки привели к сокращению числа потенциальных покупателей на 60-70%. Сейчас на рынке активны в основном те, кто остро нуждается в улучшении жилищных условий, такие как молодые семьи и пенсионеры, а также инвесторы, рассматривающие недвижимость как средство сохранения капитала. Основные сделки заключаются на небольшие квартиры – однокомнатные или евродвушки.

Евгений Бескровный, генеральный директор агентства недвижимости "Запстрой", добавляет, что покупатели стали более осмотрительными в выборе недвижимости. Они отдают предпочтение более доступным объектам в спальных районах и пригородах, рассматривая варианты стоимостью 5-7 миллионов рублей вместо прежнего диапазона 8-10 миллионов. Спрос на объекты бизнес-класса стабилен, особенно востребованы проекты в центральных районах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.

Финансовая поддержка продолжает играть важную роль в покупках. Семейная ипотека остается ключевым инструментом для многих сделок. Для тех, кто не подходит под эту программу, становятся актуальными рассрочки от застройщиков, условия которых стали более гибкими, предоставляя возможность оплаты в течение трех лет. Популярны также программы ипотеки с уменьшенными платежами в первые годы, снижающими нагрузку на семейный бюджет.

Алексей Бондарев подчеркивает, что владельцы недвижимости, имея возможность, откладывают продажу, ожидая снижения ипотечных ставок, что, по их ожиданиям, приведет к росту цен на жилье.

Фото: Piter.TV